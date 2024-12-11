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國安人士稱共軍「開不了口的演習」 張競：說故事比賽

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍事專家張競進一步引用越南研究者Duan Dang所公布的圖表，顯示早在今年11月28、29、30日這三天，上海飛航情報區也曾經發布過Reserved Area飛安通報，並解讀應與民航測試活動有關。圖／張競臉書
軍事專家張競進一步引用越南研究者Duan Dang所公布的圖表，顯示早在今年11月28、29、30日這三天，上海飛航情報區也曾經發布過Reserved Area飛安通報，並解讀應與民航測試活動有關。圖／張競臉書

中國大陸劃設空域保留區，引發國內外媒體關切是否將緊接著展開軍演等行動，不過中華戰略學會研究員在臉書貼文，質疑解放軍在第一島鏈外，演練拒止外軍干預台海的說法，同時標註諷刺「反正現在是說故事比賽」。張競並指出，上海飛航情報區在11月底已經發布過類似範圍空域保留區的飛安通報，顯示應該是與民航測試活動有關，與軍事演習的關係不大。

國安人士表示，共軍近日軍事部署是1996年以來最大規模海上軍事行動，非要對我總統的出訪做出反應，但海象差加上遇到兩岸企業峰會、中央經濟工作會議及雙城論壇，部署數千名海軍官兵卻變成「開不了口的演習」。

張競在臉書貼文指出，早在賴清德總統亞太友邦出訪之前，國安單位與國防部就預告，中國大陸可能為了打壓這次外交行程，而發動「聯合利劍C演習」；然後在總統出訪活動接近尾聲、準備返台之際，當局再次說「聯合利劍C演習可能會在總統返程期間發動」。然而如今賴清德都回台好幾天了，大陸方面依然沒有任何演習通報。或許國防部為了有所解釋，提出大陸方面提出7處「空域保留區」，可能是有大規模活動，還為此開設應變中心。不過張競質疑「那麼中共到底有沒有演習，有沒有對台威嚇呢? 應該是沒有。」

張競並指出，這7處所謂「空域保留區」，係由上海飛航區在2024年12月8日1416發佈編號A4218/24「飛安通報」（NOTAM）所劃設，並非由任何共軍單位所劃設，然而在國防部新聞稿所稱：「共軍宣布今日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區...」宣稱共軍為發布單位，顯然並不正確。

張競進一步引用越南研究者Duan Dang所公布的圖表表示，早在今年11月28、29、30日這三天，上海飛航情報區也曾經發過相似地點的Reserved Area飛安通報，他解讀，思考每個區域所限制空層高度，應該是與民用航空主管機關的測試活動有關，與軍事行動、演習的關係不大。

張競最後質疑，早在賴清德出訪南太之前，綠營高層與國安團隊，就持續放話稱中共會有大程度的軍演，如今出訪回來，卻還沒有看到中共的軍演活動，假如真是如此，也就是北京冷處理，甚至完全無視於他的出訪。或許會影響到賴的國際政治行情，可能這才是關鍵與玄機。

出訪 國防部 演習

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