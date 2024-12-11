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陸劃設7保留空域三天 民航局：航班正常不受影響

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中國大陸畫設保留空域，民航局表示我方區域內航班不受影響 圖／聯合報
中國大陸畫設保留空域，民航局表示我方區域內航班不受影響 圖／聯合報

民航局表示，中國大陸宣布劃設7處空域保留區以來，我方區域內民航航班均按飛航計畫飛航，管制作業正常。民航局指出，接獲大陸發布的飛航公告後評估不直接影響民航航路飛航，不過航管單位仍持續密切掌握航機動態，同時與空軍戰管合作確保飛航安全。

中國大陸從9日至11日在東海上空劃設7處空域保留區，外界因此關切共軍是否將緊接著將展開軍演行動，根據民航局回覆國民黨立委林沛祥的書面資料指出，從周一到昨天下午2時為止，我方區域內民航航班均按飛航計畫飛航，管制作業正常。

民航局進一步說明，飛航服務總台於9日晚間22時16分接獲中國大陸所發布飛航公告（NOTAM），宣布上海飛航情報區內從12月9日至11日的保留空域；民航局隨即評估其對台北飛航情報區航路的影響，經評估雖不直接影響民航航路飛航，不過民航局航管單位仍持續密切掌握航機動態並提供航管服務，並與空軍戰管密切合作，相互傳遞航情資訊，以確保台北飛航情報區之飛航作業安全。

民航局並引用國際民航組織ICAO的文件，說明「保留空域」與「限制禁航區」、「限航區」有何不同？民航局指出，依據國際民航組織第9426號文件之定義，「保留空域(Airspace Reservations)」係指在有限時間內使用，一旦導致其成立保留空域的活動停止，就應立即廢除之空域。

同時根據ICAO第11號附約之定義，「禁航區（Prohibited area）」，係指在領土及領海上空禁止航空器飛航之特定空域；「限航區（Restricted area）」則是指在領土及領海上空限制航空器應依特定條件飛航之特定空域。

民航局指出，保留空域為在有限時間內因特定活動公告之空域，一旦成立保留空域的活動停止，該空域就應立即撤銷；禁航區為長期或永久之目的而建立的禁止飛航空域。限航區則係該地區有限制飛航活動之需求而劃設公告之空域，限航區可能變動，需進行定期檢視。

民航局 空軍

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