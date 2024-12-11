保留空域生效後 59共機、19艦船擾台 無人機繞台飛行

中國大陸宣布在東南沿海劃設保留空域，外界關切下一步是否發動對台軍演？國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現53架次中共軍機、11艘共艦及8艘公務船持續在台海周邊活動，數量略少於前一天。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍動態，從昨(9)日清晨到今(10)日清晨6時為止，共計偵獲共機53架次、共艦11艘及公務船8艘持續在台海周邊活動，其中23架次共機曾跨越海峽中線及進入北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時21分到下午4時25分為止，發現中共主、輔戰機及無人機計25架次在我北方空域活動，最接近時距離東引東北方約30浬。同一區域在上午10時17分到11時24分另外發現有3架次主戰機及無人機逾越中線活動。

同時，從昨天上午10時42分到傍晚6時02分為止，有9架次共軍主戰機及無人機在台海中線沿線活動，其中4架次曾跨越中線。

另一方面，從昨天上午7時44分到傍晚6時58分，也曾發現中共主、輔戰機及無人機計15架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

國防部同時公布，發現有1架無人機於昨天清晨4時12分到晚間9時20分期間環繞台灣本島外圍飛行。日本方面則發布新聞稿，說明從昨天上午至下午期間，有1架疑似中工無人機，由東海經過與那國島和台灣之間空域飛往太平洋。經確認，這架飛機是在先島群島西南方飛越太平洋後向南飛行，日本航空自衛隊的戰鬥機曾經緊急升空。