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大批共艦包圍第一島鏈 外交部：停止軍事恫嚇

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

外交部今天表示，針對中國人民解放軍海軍和海警連日來在第一島鏈區域出動大量艦艇進行軍事活動，同時密集派遣軍機艦擾台的行為，單方面破壞台海和平與穩定，無端升高區域緊張情勢，並已干擾國際航運及貿易正常往來，外交部嚴正要求北京當局立即停止軍事恫嚇和一切危害區域和平穩定的非理性行為。

外交部指出，維持台海和區域的和平穩定已是國際社會的共識，在國際社會持續高度關注台海和印太區域的情勢下，中國卻不斷加大對我國文攻武嚇的力道，並在第一島鏈進行大規模軍事集結，為區域投入不安與風險變數，造成區域內國家的困擾，已坐實中國就是破壞印太區域和平穩定的麻煩製造者。

外交部表示，中國針對我國和區域國家的挑釁行為顯然已違反聯合國憲章有關任何國家不得以武力或是威脅，侵害另一個國家的領土主權。外交部嚴肅要求中國立即停止違反國際法的行為，展現負責任大國的擔當。

外交部表示，台灣會善盡國際責任，沉著應對中國的軍事威脅，堅定捍衛主權與國家安全，堅守民主自由防線。也呼籲全球民主夥伴與台灣團結一起，共同對抗威權政權的擴張與侵略，避免現狀一再被單方面蓄意破壞，維護以規則為基礎的國際秩序，並共同維護台海和印太區域的和平與穩定。

印太 台海 外交部

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