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打臉賴政府？美軍官員：不認為陸東、南海活動是對賴總統過境的回應

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打臉賴政府？美軍官員：不認為陸東、南海活動是對賴總統過境的回應

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸日前在其東南沿海劃設設7道防空區。 網易
大陸日前在其東南沿海劃設設7道防空區。 網易

路透社報導，一位不願透露姓名的美國軍方官員週二表示，中國在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去的其他大型演習一致。

報導稱，該評估與台灣的聲明形成鮮明對比，台灣稱此次部署是近三十年來最大規模的一次。

該軍方人士說，「中華人民共和國在該地區的軍事活動有所增加，與我們在其他大型演習中看到的水平一致」。路透社並刻意強調，這位官員以正式國名稱呼中國。

報導稱，中國軍方尚未發表評論，也沒有證實正在進行任何演習。它稱，中國聲稱對台灣實行民主治理，將其視為自己的領土，預計將舉行演習，以表達對週五結束的賴清德總統太平洋之行的憤怒，其中包括在夏威夷和美國領土中途停留。

不過，報導仍稱，美國官員並未將此次部署與賴清德的出訪連繫起來。這位官員表示：「我們並不認為東海和南海的活動是對賴總統過境的回應。」他說，「這項活動是過去幾年解放軍軍事態勢和軍事演習更廣泛增加的一部分。這些活動正在破壞穩定並導致風險升級。」

南海 演習 美國 美軍 賴清德

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