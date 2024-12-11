國安人士：開不了口的演習 多項因素

國安人士表示，共軍近日軍事部署是一九九六年以來最大規模海上軍事行動，參加單位包括中國北部、東部、南部戰區超過九十艘海警及海軍艦艇，針對島鏈內所有各方部署，這樣的規模前後會需要七十天，遲未宣布演習，是為趕在美國新舊政權交接期做出戰略威懾與態勢。

國安人士說，政治上中共處於各種難處糾結，一來他們非要對我總統的出訪做出反應，綜合過去幾天行為，海軍模擬攻擊船團、飛機模擬攻擊水面艦或地面目標，以及中國萬噸級海警，但海象差加上遇到兩岸企業峰會、中央經濟工作會議及雙城論壇，發動與否時機難以掌控。

在海象差的情況下部署數千名海軍官兵卻變成「開不了口的演習」，國安人士分析，由於部署需要長達七十天，因此與賴總統出訪無關，目標是對付明年一月廿日美國政權交接，衝撞的是區域各方，否則不需要在東海跟南海大規模部署。

國安人士表示，近來共軍打貪清洗，中共中央軍委委員、政治部主任苗華倒台，確實必須要高度關注，因此各方必須高度聯繫，此時「寧願放海軍在海上搖，不要在陸地上讓軍心搖」也是必然。該人士表示，中國大規模海上部署遠超過利劍系列，儘管共軍遲遲無法宣布，我方仍嚴肅以對。