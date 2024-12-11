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美關切解放軍活動 陸不回應是否軍演

聯合報／ 國際中心、特派記者廖士鋒／綜合報導

陸劃設空域 是否軍演受矚 製表／程嘉文、徐宇威
陸劃設空域 是否軍演受矚 製表／程嘉文、徐宇威
賴清德總統日前出訪友邦過境美國夏威夷和關島，同時傳出中國大陸將再度對台軍演。美國國務院一名發言人九日以電子郵件回覆中央社詢問指出，美國密切關注中國人民解放軍在台灣附近的活動，「我們持續呼籲中華人民共和國保持克制，避免採取可能破壞台海及區域和平與穩定的行動」，並指賴總統例行過境不應被當成對台軍事施壓的藉口。

曾任美國太平洋司令部作戰主任的海軍退役少將蒙哥馬利表示，中國對賴總統出訪感到不滿和憤怒，他預期無論如何，解放軍這個冬天都會進行這些演習，今年共軍對台軍演最令人擔憂的是它們的規模和細緻化程度比以前更大、更複雜。

蒙哥馬利表示，中國軍演愈趨複雜有兩個目的，一是中共針對台灣民眾傳遞戰略訊息，二是為解放軍提供操作訓練的機會。他認為美國和台灣應該不要理會中國的抱怨，繼續依照雙方認為適合的方式推進雙邊關係。

當台灣不斷釋出共軍軍演消息之際，大陸國防部、共軍東部戰區、空軍、海軍、火箭軍、陸軍、海警局、海事局等各單位均無軍演訊息，指標性軍方媒體「解放軍報」也未特別刊登與台灣相關評論。

記者昨在大陸國防部的台媒記者群裡向官方提問是否軍演？至截稿時也未有回應。大陸外交部發言人毛寧昨面對外媒記者提問，僅重申台灣問題是中國的內政，中方將堅定捍衛國家主權和領土完整。

美國 解放軍 軍演

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