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國防部：陸傳達台海內海化訊息

聯合報／ 記者李人岳林銘翰／台北報導
大陸宣布在東南沿海劃設「保留空域」，軍方仍維持常態應處，但下達實施立即備戰操演命令。圖為台中大甲海灘，工兵架設鐵絲網等灘岸阻絕設施。記者黃仲裕／攝影
大陸宣布在東南沿海劃設「保留空域」，軍方仍維持常態應處，但下達實施立即備戰操演命令。圖為台中大甲海灘，工兵架設鐵絲網等灘岸阻絕設施。記者黃仲裕／攝影

中國大陸宣布在東南沿海劃設「保留空域」，我密切注意是否發動對台軍演？國防部情報次長謝日昇昨天表示，大陸未進一步宣告軍演，仍屬常態性訓練，但劃設範圍約一千公里，顯示要震懾的對象不只我方，尤其艦船活動「數字非常驚人」，已經延伸到西太平洋形成可拒止外軍的兵力，意圖就是要傳遞「台海內海化」訊息。

國防部昨公布中共解放軍最新動態，從周一清晨到昨天清晨六點，偵獲共機四十七架次、共艦十二艘及公務船九艘持續在台海周邊活動，其中十六架次共機曾跨越海峽中線及進入西南空域。

根據航跡示意圖，昨有中共主、輔戰機及無人機計廿六架次在我北方空域活動，最接近時距離東引東北方約卅浬，同時在西南空域到防空識別區邊緣也發現十五架共機活動。

軍方透露，共軍比照「二○二四聯合利劍Ｂ」操演規模，有十二艘共艦執行圍台警巡操演，多保持在距岸四十浬外海域，衡山指揮所嚴密監控中。至於日前在我西南、東部、東北水域部署的七至九艘海警船，昨已脫離至距岸一五○浬左右海域。

謝日昇說，陸方在七個保留空域沒進行實彈操演，除了部分區域禁止航空器進入，並未限制航班通過。他強調，中共雖然刻意避開國際航路、且在台海中線以西，但台灣北部、浙江東面的海空軍數量明顯增加，不難理解代表的意涵。

謝日昇指出，中共至今沒宣布軍演，但幾個戰區海軍在西太平洋已集結形成可拒止外軍的兵力，台海周遭海軍、海警艦船增多，等於在台灣東面形成兩道解放軍海軍的「牆」，就是要傳遞「台海內海化」、「台海議題由中共來處理」的訊息，軍方不能等這些情況發生再應對，隨時注意共軍在任何時間由訓轉演、由演轉戰。

他強調，我方不應該掉入對岸用錯誤邏輯所形塑可能發動針對性軍演的理論；國防部會做出最客觀研判和最壞預期提供決策參考。

據觀察，國軍為因應情勢，高雄左營軍港幾乎呈現「空港」狀態，一級艦悉數出港，各作戰區也提升戒備，北部陸軍六軍團罕見在桃園國際機場北六哨口管制區內部署ＣＭ11戰車、ＣＭ34雲豹裝甲車，並裝掛偽裝網執行戰備；十軍團工兵則在台中大甲海灘架設灘岸阻絕設施，呈現一片山雨欲來態勢。

國防部作計室聯戰計畫處長董冀星少將表示，軍方仍舊維持常態應處，並未提升戰備等級，但因應軍事行動威脅，下達實施立即備戰操演命令，按敵情練兵和磨練實戰化原則，啟動應變中心應處突發狀況並下達各項戰備指導，包括各種戰備部隊及備戰兵力對應共軍可能行動；實戰化練兵部分，由各作戰部隊依各自防衛作戰計畫在戰術位置執行各項備戰部署，進行戰力保存、整體防空、聯合反登陸等各項演練。

中共 台海 國防部

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