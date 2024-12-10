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影／共艦圍台警巡進逼 國軍維持正常操演不鬆懈

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，演習前有大批戰甲車集結準備夜間的實彈測考。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，演習前有大批戰甲車集結準備夜間的實彈測考。記者劉學聖／攝影

國防部今天召開記者會透露台海共軍最新動態，解放軍比照「2024聯合利劍B」操演規模，目前有多艘共艦正執行圍台警巡操演的行動，幾乎都在台灣東部海域巡邏，不過解放軍並沒有發布軍演訊息，國軍嚴密監控中，今天晚間在恆春保力山三軍聯訓基地隸屬六軍團的269聯兵旅依照年度訓練計畫，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目區分「先制攻擊」、「攻擊實施」、及「肅清戰場」等階段，包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，對模擬敵機槍陣地進行火力壓制，場面十分壯觀，也模擬真實戰場中，跨作戰區的搭配。

因應共軍情勢，高雄左營軍港今幾呈現「空港」狀態，1級艦悉數出港因應。而各作戰區也提升戒備，北部陸軍6軍團罕見在桃園國際機場北六哨口管制區內部署戰車，並裝掛偽裝網執行戰備，10軍團則在台中大甲海灘工兵架設灘岸阻絕設置，南部8軍團也有相對應的反制措施，相關反艦飛彈車均已部屬在重要戰術位置，外媒曾報導共軍集結90艘軍艘，但軍方指出，這指的是共軍自東北到西南乃至菲律賓海的艦艇數量，目前有12艘共艦執行圍台警巡操演的行動，保持在距岸40浬開外的海域；而海警船則已脫離台海水域。

面對共軍圍台威脅國軍訓練不鬆懈，陸軍空訓中心傘兵學員完成跳傘任務後持步槍警戒。記者劉學聖／攝影
面對共軍圍台威脅國軍訓練不鬆懈，陸軍空訓中心傘兵學員完成跳傘任務後持步槍警戒。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，演習前有大批戰甲車集結準備夜間的實彈測考。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，演習前有大批戰甲車集結準備夜間的實彈測考。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，演習前有大批戰甲車集結準備夜間的實彈測考。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，演習前有大批戰甲車集結準備夜間的實彈測考。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅今晚在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，現場照明彈，戰車砲彈與機槍砲聲隆隆，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
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共軍 台海 解放軍

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