共軍機艦擾台！國民黨：反對以武力對台脅迫
共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。國民黨今天表示，反對中國大陸以武力對台灣實施脅迫，並呼籲兩岸以對話代替對抗，以維護台海區域的和平與穩定。
共軍昨天在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部今天發布共機艦動態，統計從昨天上午6時起到今天上午6時止，偵獲47架次共機（其中16架次越中線侵擾西南空域）、共艦12艘及公務船9艘，持續在台海周邊活動。
國民黨發言人楊智伃今天表示，關於共軍宣布12月9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，以及外媒稱台灣周邊有90艘共軍船艦等報導內容，與共軍近年圍台軍演的態樣並不相同，且大陸至今未有正式的演習發布。
楊智伃說，國民黨提醒政府及國安相關單位，務必以審慎求實的態度，密切關注共軍活動，判斷對台灣的安全威脅，隨時向大眾提供真實的資訊。
楊智伃強調，國民黨反對中國大陸以武力對台灣實施脅迫，並呼籲兩岸以對話代替對抗，以維護台海區域的和平與穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言