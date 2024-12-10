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陸劃保留空域為何民航照飛？國防部被質疑「出口轉內銷」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
大陸昨宣布在東南沿海劃設七處「空域保留區」，國防部開設應變中心，路透社也引述我國安官員說法，指陸方「首次針對整個島鏈」，不過民航未受影響。國民黨立委林沛祥表示，如果一般民間航線沒有改動，國防部的說法是否又一次出口轉內銷？圖／聯合報系資料照片
大陸昨宣布在東南沿海劃設七處「空域保留區」，國防部開設應變中心，路透社也引述我國安官員說法，指陸方「首次針對整個島鏈」，不過民航未受影響。國民黨立委林沛祥表示，如果一般民間航線沒有改動，國防部的說法是否又一次出口轉內銷？圖／聯合報系資料照片

大陸昨宣布在東南沿海劃設七處「空域保留區」，國防部開設應變中心，路透社也引述我國安官員說法，指陸方「首次針對整個島鏈」，不過民航未受影響。國民黨立委林沛祥表示，如果一般民間航線沒有改動，國防部的說法是否又一次出口轉內銷？

國防部昨天中午發新聞稿，指針對共軍宣布9日至11日於閩浙以東空域開設七處空域保留區，國防部已完成應變中心開設，指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備；路透社也引述我國安官員說法，指中共在台灣周遭海域、東海及南海部署近90艘艦艇，約3分之2為軍艦。不過，民航局表示，本區9日及10日民航航班均按飛航計畫飛航，管制作業正常。

林沛祥表示，側面了解，各航空公司跟各航線都沒有受到任何影響，保留空域好像沒有想像的嚴重，而國防部是不是又一次因路透社報導錯估情勢？國防部如果沒有錯估情勢的話，針對90幾船艦的具體作為是什麼？有派驅逐艦出去嗎？

林沛祥說，保留空域如果影響到航線，有飛機被禁飛，那就不一樣了，那時候不只是抗議，國防部需要更警戒，可是目前沒有這方面的事情，而路透社相對來講誇大的報導，國防部又把這件事弄得很嚴重，這對中華民國的國民是好的嗎？他也質疑，這是不是又是一次的出口轉內銷？

國防部 林沛祥 航線

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