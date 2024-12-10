獨／12艘共艦圍台警巡操演 我2大軍團布陣對峙

軍方今透露台海共軍最新動態，比照「2024聯合利劍B」操演規模，目前有12艘共艦正執行圍台警巡操演的行動，多保持在距岸40浬開外的海域，衡山指揮所嚴密監控中。

軍方同時指出，前日起另有7至9艘海警船在我西南、東部、東北水域部署，但今日起已脫離至距岸150浬左右海域。

據觀察，因應情勢，高雄左營軍港今幾呈現「空港」狀態，1級艦悉數出港因應。而各作戰區也提升戒備，北部陸軍6軍團罕見在桃園國際機場北六哨口管制區內部署戰車，並裝掛偽裝網執行戰備；10軍團則在台中大甲海灘工兵架設灘岸阻絕設置。