快訊

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

獨／12艘共艦「距岸40浬」執行圍台警巡操演 我2軍團提升戒備

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／12艘共艦圍台警巡操演 我2大軍團布陣對峙

聯合報／ 記者洪哲政劉學聖/台北-高雄即時報導
台中大甲海灘工兵架設灘岸阻絕設置。記者黃仲裕/攝影
台中大甲海灘工兵架設灘岸阻絕設置。記者黃仲裕/攝影

軍方今透露台海共軍最新動態，比照「2024聯合利劍B」操演規模，目前有12艘共艦正執行圍台警巡操演的行動，多保持在距岸40浬開外的海域，衡山指揮所嚴密監控中。

軍方同時指出，前日起另有7至9艘海警船在我西南、東部、東北水域部署，但今日起已脫離至距岸150浬左右海域。

據觀察，因應情勢，高雄左營軍港今幾呈現「空港」狀態，1級艦悉數出港因應。而各作戰區也提升戒備，北部陸軍6軍團罕見在桃園國際機場北六哨口管制區內部署戰車，並裝掛偽裝網執行戰備；10軍團則在台中大甲海灘工兵架設灘岸阻絕設置。

外媒曾報導共軍集結90艘軍艘，但軍方指出，這指的是共軍自東北到西南乃至菲律賓海的艦艇數量，目前有12艘共艦執行圍台警巡操演的行動，保持在距岸40浬開外的海域；而海警船則已脫離台海水域。

桃園機場北六哨口，六軍團裝甲車及戰車停在該處進行演練。記者黃仲明／攝影
桃園機場北六哨口，六軍團裝甲車及戰車停在該處進行演練。記者黃仲明／攝影

共軍 台海 聯合利劍

延伸閱讀

國防部：共艦船活動「數字非常驚人」 傳遞台海內水化訊息

陸沿海劃保留空域後 中共47軍機、21艦船出海擾台

將軍演？中共在台海等海域部署90艘艦艇 規模勝前兩次

共軍將對台發動軍演？ 大陸外交部回應

相關新聞

漢翔打算引進外籍移工 馬文君：國家隊變外勞隊？

國民黨立委馬文君日前揭露，負責國機國造任務的漢翔公司打算引進外籍移工，輿論譁然。馬文君今天表示，漢翔以書面回覆稱理由有三...

國防部：共艦船活動「數字非常驚人」 傳遞台海內水化訊息

大陸宣布在東南沿海劃設「保留」空域，不過並未進一步宣告軍演；國防部情報次長謝日昇表示，中共劃設範圍總長大約1000公里，...

1天47架次共機擾台！我國安高層4個字 洞悉對岸意圖

共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。台灣國防部今天發布共機艦動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，其中偵獲...

獨／12艘共艦圍台警巡操演 我2大軍團布陣對峙

軍方今透露台海共軍最新動態，比照「2024聯合利劍B」操演規模，目前有12艘共艦正執行圍台警巡操演的行動，多保持在距岸4...

譴責中共機艦全面封控 民眾黨：文攻武嚇削弱兩岸互信

有關中共解放軍開設空域保留區，台灣民眾黨今天表示，此舉破壞區域和平，構成國際社會嚴重威脅，中共文攻武嚇威脅台灣，不僅削弱...

紅隼火箭不發彈傳「人為因素」 中科院：12月底調查完成

中科院新研發的紅隼火箭彈，日前在公開射擊訓練時出現「不發彈」，中科院表示，目前發生的兩枚不發彈確定是傳火管斷裂造成，中科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。