1天47架次共機擾台！我國安高層4個字 洞悉對岸意圖

共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。台灣國防部今天發布共機艦動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，其中偵獲47架次共機。台灣一名高階安全消息人士告訴路透社，共機的行動是「封鎖演習」的一環。

路透社報導，在偵獲的47架次共機中，其中26架次在台灣以北空域，6架次在台灣海峽上空，另有15架次在台灣西南空域。這名台灣一名高階安全消息人士指出，這些中共軍機模擬攻擊外國艦艇，並演練驅離軍機與民航機，作為「封鎖演習」的一環。

台灣國防部昨天表示，中國人民解放軍宣布9日至11日於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。路透社引述台灣官員的消息報導，中國已在台灣周遭海域和東海及南海部署近90艘海軍與海警艦艇，其中約2/3為軍艦。

國防部今天表示，中國目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。

國防部發言人孫立方表示，目前中國海軍從日本南部島嶼一路往南部署至南海，這是繼1996年台灣總統選舉前，中國在台灣周邊進行軍演以來最具規模的一次。

中國軍方尚未發表評論，也未證實是否正在進行演習。

一名台灣安全消息人士告訴路透社，中國目前在台灣周遭海域和東海及南海部署的海軍與海警艦艇數維持在90艘左右，這「非常令人憂慮」，並稱中國的行動不僅針對台灣，也包括區域內的其他國家。