國防部114年月曆出爐 納入M1A2T地表最強戰車

國防部今天公布「民國114年形象月曆」，特色是搭配資訊化圖表解說，呈現國軍訓練、裝備、服裝等內容，其中陸軍將接裝的「地表最強戰車」M1A2T戰車納入6月主視覺。

國防部上午舉辦「民國114年形象月曆」發布記者會，以「看見國軍，走進國防」為主題，透過每月不同視角的軍事照片或畫頁、搭配資訊化圖表解說，呈現國軍訓練、裝備及服裝等小常識，展現不同以往的設計方式。

值得一提的是，在114年6月的月曆中，將M1A2T戰車納入主視覺，除了強調是全新戰力，也透過文字敘述基本性能諸元，並說明戰車、甲車及砲車的差異。

軍事新聞通訊社新聞官周昇煒少校近期拍攝的CH-47SD契努克直升機吊掛巨幅國旗的影像，獲得國際IPA攝影大賽獎項，此照片也收錄月曆中。其他也包括國造雄風飛彈發射瞬間的震撼影像、海軍水下作業大隊維保軍艦大軸、車葉的罕見畫面、一年期義務役的訓練實景等。

政戰局文宣心戰處副處長王宜弘上校說，中共近年不斷加大對台軍事恫嚇與灰色地帶威脅，昨天國防部主動公布中共於浙江、福建以東開設「空域保留區」，國軍發現異常主動公布敵情並應處，強化國防透明度，就如同形象月曆運用軍事科普方式，強化全民國防教育，建立全民防衛韌性，共同為守護國家安全與自由民主的生活而努力。