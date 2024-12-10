譴責中共機艦全面封控 民眾黨：文攻武嚇削弱兩岸互信

有關中共解放軍開設空域保留區，台灣民眾黨今天表示，此舉破壞區域和平，構成國際社會嚴重威脅，中共文攻武嚇威脅台灣，不僅削弱兩岸互信，更損害兩岸人民福祉，呼籲政府提升自主防衛能力、持續為捍衛國人安全而努力，國際社會共同捍衛亞太區域和平與安全。

民眾黨發言人吳怡萱稍早發布聲明，有關中國共機艦升高台海周邊軍事規模，試圖對台進行全面封控，包圍第一島鏈並增加軍事壓力，民眾黨強烈譴責破壞區域穩定的行為，台海絕非中國內海，中共此舉已經破壞區域和平，對於國際秩序構成嚴重威脅。

民眾黨批評，共軍今年不斷對台灣進行軍事侵擾，一次又一次擴大範圍，近期更宣布在福建、浙江以東空域，開設7處空域保留區，包含東、北、南部戰區船艦，陸續進入台海週邊及西太平洋地區，明顯展開大規模軍事行動，為區域投入不安風險及變數。

民眾黨重申，台灣身處第一島鏈關鍵角色，絕對會與世界民主夥伴站在一起，共同維繫台海及區域的和平穩定發展。中共文攻武嚇威脅台灣，不僅削弱兩岸間互信，更損害兩岸人民福祉，呼籲政府提升我國自主防衛能力，持續為捍衛國人安全努力，國際社會共同捍衛亞太區域和平與安全。