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共軍開設7空域保留區 民眾黨：強烈譴責破壞區域穩定

中央社／ 台北10日電

共軍昨天於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。民眾黨今天說，強烈譴責中共破壞區域穩定的行為，重申台海絕非中國內海，中共此舉已破壞區域和平，對國際秩序構成嚴重威脅。

共軍昨天在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部今天發布共機艦動態，統計從昨天上午6時起到今天上午6時止，偵獲47架次共機（其中16架次越中線侵擾西南空域）、共艦12艘及公務船9艘，持續在台海周邊活動。

台灣民眾黨透過聲明表示，有關中國共機艦升高台海周邊軍事規模，試圖對台進行全面封控，包圍第一島鏈並增加軍事壓力，民眾黨強烈譴責中共破壞區域穩定的行為，並重申台海絕非中國內海，中共此舉已破壞區域和平，對國際秩序構成嚴重威脅。

民眾黨說，共軍在今年不斷對台進行軍事侵擾，一次又一次的擴大範圍，近期更宣布在福建、浙江以東空域開設7處空域保留區，包含東、北、南部戰區船艦陸續進入台海週邊及西太平洋地區，已明顯展開大規模軍事行動，為區域投入不安風險及變數。

民眾黨重申，台灣身處在第一島鏈的關鍵角色，絕對會和世界民主夥伴站在一起，共同維繫台海及區域的和平穩定發展。

民眾黨表示，中共文攻武嚇威脅台灣，不僅會削弱兩岸間的互信，更損害兩岸人民的福祉；呼籲政府應提升自主防衛能力，持續為捍衛民眾安全而努力，也呼籲國際社會共同捍衛亞太區域和平與安全。

中共 台海 台灣民眾黨

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