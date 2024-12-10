漢翔打算引進外籍移工 馬文君：國家隊變外勞隊？

國民黨立委馬文君日前揭露，負責國機國造任務的漢翔公司打算引進外籍移工，輿論譁然。馬文君今天表示，漢翔以書面回覆稱理由有三，分別是缺工、本勞不願意做辛苦工作、外勞不會碰機密，這不禁讓馬文君質疑「國家隊結果是外勞隊，合理嗎？」

馬文君表示，當前連老百姓家裡的掃地機器人，都被講的言之鑿鑿，說要擔心中國木馬，結果台灣自製航太軍工的火車頭，國家重點發展的產業鍊，卻又能大喇喇地引進外籍移工。這就沒有機敏問題？也沒有保密問題？又沒有排擠本勞問題了？

馬文君指出，針對她的質詢，漢翔以書面回覆了，簡單講，理由與解釋有三：一、因為缺工，所以必須引進外勞。二、因為本勞不願意做高溫、粉塵、噪音區的辛苦工作，所以引進外勞。三、說自己會將業務分成機密與非機密，國內與國外訂單，外勞不會碰機密。

馬文君說，確實如今國內各種產業，都飽受缺工之苦，但是漢翔今天被冠上國防工業的殊榮，享受各種政策加持，別的產業在市場上競爭，希望引進外勞，兼顧生產效能與成本，國防工業，肩負國家發展教練機，無人機的重責大任，難道不該被要求更高的標準？就問一句，「國家隊，結果是外勞隊，合理嗎？」

馬文君質疑，漢翔歸咎本勞不任意做辛苦工作，但同一篇回覆也寫道，已提供夜班夜點費「補助」，為何是補助？而不是加薪？如果只打算引進40名外勞，為何不能大幅替本勞加薪來補人？是人的問題？還是錢的問題？只想用外勞，壓低成本。

馬文君說，國外訂單有辛苦工作，國內訂單就沒有？國外訂單有高溫、粉塵與噪音，需要外勞填補缺口，國內訂單就沒有高溫、粉塵與噪音？到底是國外訂單缺人？還是辛苦工作缺人？如果是後者，怎麼確保漢翔不會便宜行事，自行調度，全信漢翔一句話？如今的回覆，無法說服她，也應受社會公評。