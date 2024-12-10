紅隼火箭不發彈傳「人為因素」 中科院：12月底調查完成

中科院新研發的紅隼火箭彈，日前在公開射擊訓練時出現「不發彈」，中科院表示，目前發生的兩枚不發彈確定是傳火管斷裂造成，中科院內部預計12月底前完成調查。陸軍司令部表示，任何射擊訓練之前都會由幹部及未爆彈處理小組到庫房開封、檢查，全程都會攝錄影存證。

中科院新研發的紅隼火箭彈，日前在公開射擊訓練時出現「不發彈」狀況，是陸軍南測中心一個月內第二起不發彈事件。媒體報導，中科院初步調查發現兩枚不發彈均因傳火管斷裂所致，但傳火管斷切面相當整齊，疑似人為因素造成。中科院決定即起派員協助陸軍，在部隊射訓前進行彈藥檢查及操作訓練，揪出原因。

中科院系統製造中心副主任陳楷霖表示，這兩枚紅隼火箭確定是傳火管斷裂，中科院內部正在進行多面相原因探討及釐清，預計12月底前完成調查。目前中科院基於服務、負責態度，在部隊進行射擊訓練前，都將會主動協助部隊檢查射擊彈藥。

陸軍司令部副參謀長林文皇說，任何射擊訓練之前都會由幹部及未爆彈處理小組到庫房開封解裝、檢查彈藥，全程有攝錄影存證，運輸過程也有幹部押運到靶場，假如檢查過程中有異常就會擱置，交中科院處理。

媒體質疑紅隼火箭既然發現妥善率問題，為何不暫時停用以免發生危安問題？陳楷霖強調，紅隼火箭從105年服役至今，只有2發出現不發彈狀況，可靠度達99.8%，如果在射擊前檢查發現傳火管異常就會剔除，對安全性不會有影響。