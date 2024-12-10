聽新聞
0:00 / 0:00
戰車上路民眾驚 軍方 : 執行備戰操演但未提升戰備等級
中共昨天宣布畫設「保留空域」，各方關注是否將展開軍事演習，包括桃園國際機場、淡水街頭都出現國軍戰車部隊出動。國防部作計室聯戰計畫處長董冀星少將表示，軍方並未提升戰備等級，仍舊維持常態應處，不過因應軍事行動威脅下達實施立即備戰操演的命令，要求各作戰部隊在戰術位置執行各項備戰布署及操演。
中共在昨天宣布畫設7處「保留空域」，各方關注是否將展開軍事演習，同一時間包括桃園國際機場、高雄小港機場以及淡水街頭都出現國軍戰車及實兵部隊出動。董冀星表示，軍方因應昨天的軍事行動威脅，實施立即備戰操演的命令，按照敵情練兵和磨練實戰化的原則，包含啟動應變中心應處突發狀況、並且下達各項戰備指導，包括各種戰備部隊及備戰兵力來針對共軍可能行動來對應。
董冀星說，在實戰化練兵部分，於命令下達的同時也要求各作戰部隊依照各自防衛作戰計畫，在戰術位置執行各項備戰布署，進行戰力保存、整體防空、聯合反登陸等各項演練。
董冀星強調，國軍仍舊維持常態應處等級，包括應變中心成立、戰備兵力應處，都依照「經常戰備時期突發狀況處置規定」與「戰備規定」來執行。另外為了兼顧實戰化訓練而下達立即戰備操演，按照敵情威脅進行實戰化現地戰術演練，不過目前並沒有提升戰備等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言