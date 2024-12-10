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國防部曝共艦船活動數字驚人形同「築牆」 意圖傳遞「台海內水化」訊息

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國防部：共艦船活動「數字非常驚人」 傳遞台海內水化訊息

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部情報次長謝日升中將。記者季相儒／攝影
國防部情報次長謝日升中將。記者季相儒／攝影

大陸宣布在東南沿海劃設「保留」空域，不過並未進一步宣告軍演；國防部情報次長謝日昇表示，中共劃設範圍總長大約1000公里，顯示要震懾的對象不只是我方。同時其艦船活動「數字的確非常驚人」，範圍已經延伸到西太平洋以東，在第一及第二島鏈間形成可拒止外軍的兵力，意圖就是要傳遞「台海內水化」的訊息。

國防部情報參謀次長謝日昇表示，到目前為止軍方並未接獲任何官方訊息宣告任何軍演，都仍是常態性訓練，目前在7個劃設保留區內沒有進行實彈操演，除了部分區域禁止航空器進入外，其餘並沒有限制航班通過。不過他強調，尤其在台灣北部、浙江東面的海空軍數量明顯增加，不難理解它所代表的意涵。

謝日昇進一步表示，中共劃設的空域保留區雖然刻意避開國際航路、並在在台海中線以西，不過劃設範圍從上海東面一路往南到福建，總長大約1000公里，顯示要震懾的對象不只是我方。同時其艦船活動範圍已經延伸到西太平洋以東，其意涵已經非常明顯，國軍隨時注意共軍在任何時間由訓轉演、由演轉戰。

對於媒體報導中共因應這次行動已經出動90艘以上船艦，不過軍方今天公布台海周邊動態只統計到21艘軍艦及公務船，為何有這樣的數量落差？國防部情報參謀次長謝日昇表示，國防部並未公布90艘艦船的數字，而是綜合其他各國所掌握的艦船總數，扣除我方所掌握台海周遭活動的數字後，就是在我方示意圖以外的區域，其「數字的確非常驚人，且散布範圍已經超過台灣以東」，在第一島鏈及第二島鏈之間，意圖不言而喻、大家都很清楚。

謝日昇說，中共至今沒有宣布軍演，不過一定的兵力強度、軍事壓迫和媒體輿論等既定模式都還沒有發生，但幾個戰區在西太平洋已經集結形成可拒止外軍的兵力，已經有足夠兵力應對可能造成的狀況。同時台海周遭海軍、海警艦船增多，等於在台海東面形成兩道解放軍海軍的「牆」，就是要傳遞「台海內水化」、「台海議題由中共來處理」的訊息，軍方不能等這些情況發生了再來應對。

外媒詢問，中共的行動是否和賴總統出訪返國有關？謝日昇指出，我方不需要幫對岸回答是與不是，如何鏈結是解放軍的事情，但對方的決定已經周邊國家的關切與嚴重不安。

謝日昇指出，對岸往往要讓我方民眾相信「若我們不做甚麼事、不說什麼話，它就不做甚麼事」，但應該反過來問我方是否接受這種邏輯？我們是自由民主國家，為何必須由別人告訴我們不可以做甚麼？他強調，我方不應該掉入對岸用錯誤邏輯所形塑可能發動針對性軍演的理論；國防部則是做出最客觀研判和最壞預期，提供作為決策參考。

中共 台海 國防部

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