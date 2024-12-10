陸戰66旅連長揪副連長離營吃麻辣鍋 桃檢起訴2人

海軍陸戰隊66旅砲兵營高姓連長去年休假時，找代班的郭姓副連長一起吃麻辣火鍋，長官查勤時才發現郭男不假外出。桃園地檢署日前偵結，依違反長官職責等罪起訴2人。

桃園地檢署起訴書指出，34歲高男和31歲郭男，去年8月間擔任海軍陸戰隊陸戰66旅的砲兵營營部連連長、副連長。

起訴書指出，高男去年8月30日凌晨6時起至31日請假，郭男為留守主官；留守人員依規定未經請假核准不得擅自離開駐地外出，且當時因應俄烏情事發展，三軍部隊正、副主官不得同時離營。

起訴書指出，高男卻在當天傳LINE訊息「1840新麻辣桃園站前店」給郭男，郭男回傳「請示學於長，是否是這個時間到這間店，謝謝學長」等語，高男則回「嗯嗯」，以該訊息唆使郭男於留守期間離營。

起訴書指出，郭男因此在去年8月30日晚間6時許未經請假即離開駐地去吃麻辣鍋，當晚7時許，海軍陸戰隊陸戰66旅砲兵營副營長會同海軍陸戰隊陸戰66旅戰車官至該營部連查察時才發現，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。

起訴書指出，高男涉犯刑法、陸海空軍刑法之教唆長官擅離部屬及刑法、陸海空軍刑法之教唆違抗上級機關發布與軍事有關命令等罪嫌，郭男則涉犯陸海空軍刑法長官擅離部屬、違抗上級機關發布與軍事有關命令等罪嫌。

桃園地檢署日前起訴2人，高男部分，從重以教唆長官擅離部屬罪處斷；郭男部分則從重以長官擅離部屬罪處斷。