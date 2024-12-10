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陸沿海劃保留空域後 中共47軍機、21艦船出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機47架次、共艦12艘及公務船9艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機47架次、共艦12艘及公務船9艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

賴總統結束出訪南太行程後，中國大陸宣布在東南沿海劃設「保留」空域，外界關切下一步是否發動對台軍演？國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現47架次中共軍機、12艘共艦及9艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部昨天發新聞稿表示，針對共軍宣布9日至11日於閩浙以東空域開設七處空域保留區。路透昨也報導，高階國安官員宣稱，中共在台灣周遭海域、東海及南海部署近90艘艦艇，約3分之2為軍艦，規模更勝前兩次。

國防部公布中共解放軍動態，從昨（9）日清晨到今（10）日清晨6時為止，共計偵獲共機47架次、共艦12艘及公務船9艘持續在台海周邊活動，其中16架次共機曾跨越海峽中線及進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時47分到晚間7時06分為止，發現中共主、輔戰機及無人機計26架次在我北方空域活動，最接近時距離東引東北方約30浬。

同時，從昨天上午8時17分到今天清晨6時為止，有6架次共軍主戰機及無人機在台海中線沿線活動，其中1架次曾跨越中線，並且進入西南空域活動。

另一方面，從昨天上午7時46分到下午5時25分，也曾發現中共主、輔戰機及無人機計15架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

中共 台海 國防部

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