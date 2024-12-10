影／戰車不只出現在桃園 淡水人深夜直擊：有演習嗎？
桃園青埔、桃園國際機場昨天中午之後出現多輛戰車與軍車。不少網友昨深夜在淡水直擊多輛戰車和軍卡。國軍六軍團昨天回應，因應敵情威脅狀況，實施戰備演練，以強化部隊應變制變能力。
桃園高鐵站前道路昨天中午出現多輛戰車和軍車疾駛而過，更有網友昨天下午在桃園國際機場發現戰車和軍車集結。不少網友昨深夜、今凌晨在Threads社群平台PO出直擊的照片和影片，納悶淡水竹圍中正東路出現戰車和軍卡，路邊還有穿著軍服的人指揮交通。
網友表示，「戰車開在路上是？淡水中正東路」、「回宿舍的路上看到好多戰車，淡金公路」、「突然整個塞住，然後有很大的軍車還是坦克車和警車，還有一堆軍人擋在路中間」、「為什麼路上會有像是坦克的東西？然後整條路就塞住了」、「淡水路上一堆軍卡，甚至還有坦克，是發生什麼事」、「我也在場，看不懂欸，有演習嗎？」
有網友說，「最近常看到戰車，今天又看到還以為只是路過，沒想到是真的在演習，可不只一台戰車，大家開車跟著一路塞車，但是沒人抱怨亂按喇叭，還會主動閃著讓路，像在閃救護車一樣，能看到在演習起碼很心安吧」。
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