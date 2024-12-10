66旅正副連長擅離部隊吃鍋 長官查勤：留守主官咧？

海軍陸戰隊66旅砲兵營高姓連長去年8月某日趁休假時，主揪麻辣鍋聚會，一併通知代班郭姓副連長，當班的郭不假外出吃鍋，遭副營長查勤逮到，將正副連長雙雙送辦，桃園地檢署偵結，將高、郭依違反長官職責等案件起訴，現由地院審理中。

起訴指出，34歲高姓、31歲郭姓2人於2023年8月間，分別為駐地在桃園市龜山區下湖西營區的海軍陸戰隊陸戰66旅砲兵營營部連的連長、副連長。去年8月30日晚間6點至31日晚上12點為止，由於連長請假，郭即為所屬營部連的留守主官，應於部隊駐地內待命，以應付突發狀況。

明知國防部聯合作戰指揮中心於2022年2月24日中午12點橫山信文通報，因應俄烏情勢發展，即起三軍部隊正副主管不得同時離營，海軍陸戰隊指揮部2023年1月17日頒訂「海軍陸戰隊各級正（副）主官及駐部（重要幹部）視導及操課區域規劃」，令林口地區的海陸66旅營級以下正副主官視導及操課區域，限於林口周邊營區級訓場。

高連長去年8月30日當天為離營休假，中午時分傳LINE訊息給代班留守的郭副連長「1840新麻辣桃園站前店」，知會郭於當晚由他主揪的餐會時間、地點等資訊，並含邀約郭副與會之意。郭見訊息，為確認高的意思，下午2點29分回傳「請示學長，是否是這個時間到這間店，謝謝學長」等語，高於43分鐘後才向郭傳送「嗯嗯」，表達郭對訊息的理解正確，檢憲認為以該等訊息唆使郭於留守期間離營。

郭副果然基於長官擅離部屬、違抗上級機關命令等犯意，於當晚6點1分未經請假核准，便離開駐地而擅離部屬，前往桃園區中正路的新馬辣經典麻辣鍋桃園站前店聚餐；詎料，海軍陸戰隊陸戰66旅砲兵營賴姓副營長於1小時後，會同66旅林姓戰車官受命至該營部連查察，發現留守主官不見人影，經憲指部桃園憲兵隊移送偵辦。

檢方認為，被告郭副連長所為，觸犯陸海空軍刑法42條1項的長官擅離部屬，及違抗上級機關發布與軍事有關命令等罪嫌，從重依長官擅離部屬罪論處；至於休假在外的被告高連長所為，觸犯刑法及陸海空軍刑法42條1項的教唆違抗上級機關發布與軍事有關命令等罪嫌，從重依教唆長官擅離部屬罪嫌論處。