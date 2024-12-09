將軍演？中共在台海等海域部署90艘艦艇 規模勝前兩次

台灣高階安全官員告訴路透社，中國目前在台灣周遭海域和東海及南海，部署近90艘海軍與海警艦艇，當中約2/3為軍艦。安全消息人士表示，這次部署規模更勝於前兩次。

安全消息人士聲稱，這是中國首度在這個地區的遼闊海域展開軍演，並部署海軍艦艇與海警船艇，加上中國今天開設7處空域保留區，台灣提升警戒。

安全消息人士告訴路透社，針對總統賴清德近期出訪南太平洋友邦，過境夏威夷和關島，預料中國將發動另一波軍演。

今年稍早中國曾展開2024利劍A與2024利劍B的軍演，未具名的台灣安全官員指出，這回中國海軍與海警部署的規模較前兩次軍演更大。

消息人士透露：「他們（中國）首度針對整個島鏈。」

他指的是北起日本群島、經台灣向南延伸至菲律賓及婆羅洲的第一島鏈。

消息人士還說：「其目的是藉由占據有利位置以控制島鏈的內側，以達到全面軍事威懾。」

台灣軍方指出，台灣各戰略要地已啟動「戰備操演」，台灣的海軍艦艇與海巡船隻正密切監控共軍動態。

另據國防部發布的新聞稿，運用聯合情監偵手段，國軍將同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，國軍協同海巡兵力綿密監控應處。