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國軍主動披露共軍空域保留動態 學者：展現偵察嚇阻

中央社／ 台北9日電

國防部今天主動披露共軍於浙江、福建以東開設7處空域保留區，是否為對台軍演尚不得而知。學者分析，國軍此次主動公布不僅展現情監偵能量，更可達到偵察嚇阻目的，並降低對台威嚇效力。

國防部中午發布新聞稿表示，針對共軍宣布今天起至11日於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國防部已完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。

國防部強調，同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海周邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動；國軍協同海巡兵力綿密監控應處，並同步啟動備戰操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件因素於戰術位置實施演練。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，此次國防部「化被動為主動」，先對外宣布共軍開設7處空域保留區，可降低中共對台威嚇效力，反過來展現「偵察性嚇阻」（Deterrence byDetection），亦屬情報嚇阻一環。

蘇紫雲推測，一次公布7處空域保留區應是以軍用目的居多，並且結合國際對台支持或外交突破等情況「借題發揮」；至於若是軍演的可能科目，則必須觀察中共方面是否公布確切座標，據此進一步分析目的、裝備為何。

針對「空域保留區」內涵，空域保留區（ReservedArea）與限制空域（Restricted Area）有細微區別，但常在航空和國防術語中混用。

空域保留區指特定空域範圍，預留給特定的航空活動用途。這些空域通常根據國家或國際航空管理機構的規定設立，並僅供特定的航空活動或運營使用，其他航空器在未經批准的情況下不得進入，與限制空域相比，保留區可能具有更靈活規範，且不一定涉高風險或危險活動，但依然需要經過批准才能進入。

針對空域保留區用途，可能包括軍事國防、商業與民用、特殊用途（例如氣象、科研）、緊急救援、航展或比賽。而空域保留區再分「永久保留區」、「臨時保留區」，進入得先事先申請、協調進入，例如SpaceX發射火箭時，便會劃設空域保留區，目的是確保安全，為航空管理的必要。

共軍 國防部 蘇紫雲

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