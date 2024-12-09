國安人士預告共軍將軍演 國軍海巡罕見主動發警戒

國防部、海巡署今晨主動發出共軍、中共海警的異常動態，強調正嚴密監控敵情並保持高度戒備。據了解，參謀本部高層今天奉命已進入衡山指揮中心戒備。但公開情報中尚未搜獲共軍發布軍演區域的訊息。

賴總統出訪期間，有外媒引述「台北消息人士分析」報導宣稱，賴總統返台後中共可能軍演，而台灣已經密切關注中國航母動向，對岸不只在相關區域部屬40艦艇，這回還可能聯合俄國海軍演練。

我國國防部今主動宣布表示，針對共軍宣布今日起至11日於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國軍各級部隊嚴密監控敵情並保持高度戒備。

據了解，參謀本部高層今天奉命已進入衡山指揮中心戒備。但目前外界在公開情報尚未搜獲共軍發布限制空域的座標。

相對國防部，海巡署今天也幾乎同時發布新聞稿及影片，指12月6日清晨1時起，海巡署陸續偵獲中國海警船的異常動態，完成應變中心開設，其中海警2901繞行峽南海域、海警1301及1302自東北海域南下，計有3艘海警船到我國東部綠島東北東方50至60浬海域滯留，今日新增海警2203、2302、2304、2307等4艘編隊向我國西南海域航行，均未進入我國禁限制水域內。

海巡署同時發布我成功艦、台東艦、南投艦以優勢兵力監控一艘中共海警2901艦的畫面。不過，海警船從事灰色地帶作為，近期為常態。

截至記者發稿為止，共軍各單位、大陸民航與海事部門官網，都尚無國防部所提及的相關訊息。