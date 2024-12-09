陸7艘海警船航行西南、滯留綠島海域 海巡1對1嚴密監控

大陸3艘海警船本月6日至綠島海域滯留，今有4艘編隊向台灣西南海域航行；海巡署表示，均未進入我國禁限制水域，第一時間部署巡防艦船，採1對1平行對應海警船，全程嚴密監控應處。

海巡署監控，本月6日清晨1時許起，偵獲大陸海警船異常動態，完成應變中心開設，海警2901繞行峽南海域、海警1301及1302自東北海域南下，共3艘到綠島東北東方50至60浬海域滯留；今新增海警2203、2302、2304、2307等4艘編隊向台灣西南海域航行，均未進入我國禁限制水域。

海巡署表示，中國海警船配合解放軍採取灰色地帶侵擾，為中國單方面破壞台海區域和平穩定行為，破壞兩岸交流及升高緊張情勢，海巡署已偕同國防部等國安單位掌握情勢，做好充分準備，請國人放心；依國際法及聯合國憲章，中共無權於我海域進行任何侵擾及執法作為，我國有權採取必要措施反制，提醒近期航經演習附近海域的商貨輪及漁船，提高警覺注意安全。