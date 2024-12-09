中共7海警船對台灰帶襲擾 海巡署艦艇嚴密監控

海洋委員會海巡署今天表示，6日清晨迄今陸續偵獲中國海警船的異常動態航行騷擾，共計7艘，均未進入台灣禁限制水域內，除開設應變中心外，也部署巡防艦船一對一嚴密監控。

海巡署今天發布新聞稿表示，自6日清晨1時起就陸續偵獲中國海警船的異常動態，立即完成應變中心開設，其中海警2901繞行峽南海域、海警1301及1302自東北海域南下，總計有3艘海警船到台灣東部綠島東北東方50至60浬海域滯留。

同時，今天又新增海警2203、2302、2304、2307等4艘編隊，向台灣西南海域航行，均未進入台灣禁限制水域內。

海巡署說，第一時間都立即部署巡防艦船，採一對一平行對應中國海警船，全程嚴密監控應處。

針對中國海警船配合解放軍採取的灰色地帶侵擾，海巡署表示，這是中國單方面破壞台海區域和平穩定的行為，破壞兩岸交流及升高緊張情勢，已偕同國防部等國安單位掌握相關情勢，並做好充分準備。

另外，依據國際法及聯合國憲章，中共無權於台灣海域進行任何侵擾及執法作為，台灣有權採取必要措施反制，提醒近期航經演習附近海域的商貨輪及漁船，提高警覺注意安全。

海巡署長張忠龍表示，海巡署持續與友軍運用聯合情監偵手段，密切掌握周邊海域目標，全程監控中國海警船海上動態，妥適部署相關勤務，呼籲中共體認區域和平穩定的重要性，停止類似侵擾舉措。海巡署持續秉持不挑釁、不退讓的原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權及海洋權益。