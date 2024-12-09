共軍開設7處保留區 國軍高度戒備同步戰備操演

「看海的日子」，海巡最懂。海巡熱門菜色都是火鍋，牛、羊肉爐乃至雜菜大火鍋，大受官兵歡迎。 與其紙上談兵，資深記者洪哲政深入海巡部隊，與海巡一起看海，找出休假、薪水及自炊的海巡生活點滴，反映海巡心聲。 「我是海巡」分上、下兩篇，寫給所有曾經擔任海巡的你，以及，關心海巡的你們。

2024-12-09 07:30