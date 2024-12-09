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「聯合利劍2024C」軍演要來了？ 國防部宣布開設應變中心

聯合利劍2024C要來了？ 國防部宣布開設應變中心

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
今年10月中共發動聯合利劍2024B演習，國軍成功級巡防艦出港戰備。資料照，記者劉學聖／攝影
今年10月中共發動聯合利劍2024B演習，國軍成功級巡防艦出港戰備。資料照，記者劉學聖／攝影

國防部今天（9日）中午12時20分發布新聞稿表示，針對共軍宣布今日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國防部已於上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。

在賴清德總統出訪前，國安系統官員就向外媒放話表示，中共可能在賴總統返國時或之後，舉行「聯合利劍2024C」軍演。不過今天國防部的聲明中，並未提及「聯合利劍2024C」一詞。

國防部說明，運用聯合情監偵手段，國軍同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入臺海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，國軍協同海巡兵力綿密監控應處。

因應共軍相關行動，國防部同步啟動備戰操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件因素，於戰術位置實施演練。各外離島部隊提高警覺，針對中共海警等船艦活動，與海巡署密切合作、有效應對。

　國防部強調，任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。共軍近期以來於日、韓、菲律賓及我國周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數。對此國軍將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對各種灰色地帶侵擾行動，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

共軍 國軍 國防部

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