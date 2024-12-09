防無人機攻擊 戰車頂加柵欄被吐槽

國軍日前首度發布，在現役M60A3戰車上加裝防護設施。不過，照片公開後，隨即遭軍迷吐槽，質疑軍方對相關設施如何發揮防禦功能，知其然不知所以然，造出的柵欄徒具形式，卻缺乏防護效果。

國防部上周透過軍聞社發布，國防部長顧立雄到台南視導陸軍無人機訓練中心，，刊出M60A3戰車加裝防護設施照片。報導並指出，該柵欄具低成本、高效能特性，可提升裝備抗擊能力。

尖端科技雜誌編輯、著有「戰車部署」的作家李思平指出，加裝柵欄裝甲是近年常見的強化裝甲車輛防禦方式，目的是提前誘爆敵人的反裝甲彈頭，藉此降低高溫高壓噴流的穿甲威力；然而，這段中空距離不能太短，否則削弱噴流的效果就有限。從軍方發布照片看來，的確比其他國家的柵欄裝甲更貼近車體。

陸軍司令部昨晚表示，後續將廣蒐各方意見持恆修正研改，以達到戰場最佳防護效果。