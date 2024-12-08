獨／首批38輛M1A2T戰車本月抵台 這艘「國安輪」正在路上
陸軍對美採購首批38輛M1A2T戰車，現正由軍方委託的「國安輪」橫越太平洋中，更新的計畫是將自南部港口進關，再將戰車由板車拖運至陸軍裝訓部。
這趟任務是委由知名航商所屬「遠東-美國西岸航線」（HTW）的「國安輪」執行，海運航程正常情況需要12至15天的時間。該「國安輪」原先傳將在與新竹裝訓部較近的北部港口作為下載點。但這艘「國安輪」自美西岸出發後，港務系統內部傳出將比照海馬斯多管火箭入關管道，目的地為南部港口。
我國向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛將在本月抵台，將運交裝訓部展開接裝訓練，今年到美國訓練接裝的數十位戰車機械兵工種子教官，已於日前返台，為明年春節後的換裝訓練做準備，戰車組員則將於明年中陸續返台。
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