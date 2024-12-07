民防演訓體驗營 模擬戰爭爆發空襲等各種情況

如何應對戰爭時的急難狀況，近年成關注焦點，福摩薩學院今天舉辦民防演訓體驗營，模擬戰爭爆發後，民眾在避難過程遇到空襲、暴徒襲擾與傷患等各種情況，參加者在壓力下應對各項危機，透過團隊合作與民防技能克服挑戰。

福摩薩學院今、明兩天在南投縣埔里鎮的長老教會謝緯紀念營地舉行「生存挑戰：民防演訓體驗營」，約50名民眾與工作人員等共同參與，也有外媒到場採訪；主辦單位表示，演訓營也有政府部門受邀到場觀察記錄。

對於背景想定，福摩薩學院模擬戰爭爆發後，台灣主要城市遭受飛彈襲擊，警力超載、醫院人滿為患且通訊網路癱瘓，公共交通無法運行，道路被拋錨的汽車和試圖逃難的人們堵塞，參與演訓的民眾以5人為一組，組成小隊尋找避難所並進行建置，主辦單位隨後開始下達多達9個場景的事態想定，給予參加者進行臨機應變，工作人員在旁進行評分。

主辦單位所設定的場景包含空襲警報、不明無人機接近避難所、不明傳染病爆發、無助民眾上門求助、恐慌的外國人求助、暴徒襲擾導致出現傷患等場景，過程中各小隊也需要蒐集物資維持生存。

中央社記者在現場觀察，主辦單位考驗各小隊空襲警報的避難情況時，注重有無確實躲在室內的第二道牆，避免被窗戶玻璃所傷；另外有外籍人士扮演「恐慌的外國人」，考驗各小隊如何妥善應對，避免因為語言不通而發生的衝突，且能妥善保留生存資源。

此外，也有工作人員扮演持槍暴徒襲擾避難所，以音爆彈和煙霧彈模擬衝突場面，瞬間爆炸聲大響且煙霧瀰漫，且發生出現傷患的情況，工作人員在傷者旁噴灑液體模擬失血，參加者需在時間與環境壓力下，迅速將止血帶確實打緊。

福摩薩學院執行長謝易宏告訴中央社記者，舉辦演訓的目的是讓民眾可以體驗在遇到緊急事態時，會遭遇什麼樣的情形，參與的民眾有些具有民防自訓經驗，透過演訓將平時訓練用上，而對於沒有經驗的民眾而言，透過參加演訓也能知道日後準備的方向，未來也希望政府支持演訓營，讓舉辦規模擴大。