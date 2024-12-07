影／「航母殺手」現蹤台東老葉園 展現「處處可打擊」能力

「航母殺手」國軍海鋒大隊，近來機動反艦飛彈車隊在花東進行演訓，今天有農民在偏僻台東老葉園區內發現蹤影，以為發生大事了。軍事專家直言，海鋒已有「處處可打擊」的強大能力。

今天下午在太麻里一處老葉園區內的產業道路上，出現一整排的軍卡，還有武裝吉普車護衛，農民發現軍方車輛出現在很偏僻的農地裡相當驚呀！還以為發生什麼事，相互告知。

軍事專家表示，海鋒大隊主要就是負責制海任務，其中大隊機動4中隊已部署花蓮，針對花東海域及支援東南海域進行打擊；機動車隊連偏僻的農地都成為陣地，代表已有已「處處可打擊」、「處處可接敵」的強大能力。