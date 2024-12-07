影／「航母殺手」現蹤台東老葉園 展現「處處可打擊」能力
「航母殺手」國軍海鋒大隊，近來機動反艦飛彈車隊在花東進行演訓，今天有農民在偏僻台東老葉園區內發現蹤影，以為發生大事了。軍事專家直言，海鋒已有「處處可打擊」的強大能力。
今天下午在太麻里一處老葉園區內的產業道路上，出現一整排的軍卡，還有武裝吉普車護衛，農民發現軍方車輛出現在很偏僻的農地裡相當驚呀！還以為發生什麼事，相互告知。
軍事專家表示，海鋒大隊主要就是負責制海任務，其中大隊機動4中隊已部署花蓮，針對花東海域及支援東南海域進行打擊；機動車隊連偏僻的農地都成為陣地，代表已有已「處處可打擊」、「處處可接敵」的強大能力。
據了解，海鋒大隊機動4中隊已完成一系列測評。中隊配有雄三及雄二反艦飛彈，甚至是魚叉飛彈，能有效發揮濱海打擊作戰，更重要能打擊中共船艦，尤其是航母。防止中共從東部突襲登陸目的。
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