陳學聖諷民進黨只會喊抓中共同路人 總統府卻被滲透

總統府憲兵211營傳出有士官涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情報人員，有4名憲兵及通資電軍現役及退伍士官兵遭北檢起訴。前立委陳學聖在臉書發文，民進黨天天在喊抓共諜，沒想到總統府被滲透多年，主事者完全不知，民進黨只會亂貼標籤扣帽子，難怪真共諜那麼大膽。

陳學聖表示，總統府憲兵營出事，竟然只要184萬元，4名憲兵就被老共收買了！而且跨蔡英文、賴清德兩任總統。還是學長傳承學弟，「好康道相報」，太神了。憲兵這年紀，搞不好都是「天然獨」，怎麼被一點小錢說摧毀，就摧毀了。

憲兵營相當於皇帝的禁衛軍，是要以死護主的，怎麼那麼脆弱？而且長達6年，沒被發現。執政黨每天都在喊要抓共諜、抓中共同路人，韓國宣布戒嚴的尹錫悅總統，在抓北朝鮮同路人，民進黨也是唯一相挺。

結果總統府後院鐵衛營被滲透、出事多年，主事者完全不知，只會天天在辦聽中共國歌有否起立的將軍、看老共飛行展有否誇獎的校官。如此正事不辦，亂貼標籤亂扣帽子，也難怪真共諜那麼大膽。