快訊

瓊瑤11日陽明山「花葬」開放粉絲悼念！家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

陳學聖諷民進黨只會喊抓中共同路人 總統府卻被滲透

聯合報／ 記者江良誠／即時報導
「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，涉嫌賣公務情資給中共，4人遭依貪汙收賄等罪嫌起訴。圖／本報資料照片
「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，涉嫌賣公務情資給中共，4人遭依貪汙收賄等罪嫌起訴。圖／本報資料照片

總統府憲兵211營傳出有士官涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情報人員，有4名憲兵及通資電軍現役及退伍士官兵遭北檢起訴。前立委陳學聖在臉書發文，民進黨天天在喊抓共諜，沒想到總統府被滲透多年，主事者完全不知，民進黨只會亂貼標籤扣帽子，難怪真共諜那麼大膽。

陳學聖表示，總統府憲兵營出事，竟然只要184萬元，4名憲兵就被老共收買了！而且跨蔡英文、賴清德兩任總統。還是學長傳承學弟，「好康道相報」，太神了。憲兵這年紀，搞不好都是「天然獨」，怎麼被一點小錢說摧毀，就摧毀了。

憲兵營相當於皇帝的禁衛軍，是要以死護主的，怎麼那麼脆弱？而且長達6年，沒被發現。執政黨每天都在喊要抓共諜、抓中共同路人，韓國宣布戒嚴的尹錫悅總統，在抓北朝鮮同路人，民進黨也是唯一相挺。

結果總統府後院鐵衛營被滲透、出事多年，主事者完全不知，只會天天在辦聽中共國歌有否起立的將軍、看老共飛行展有否誇獎的校官。如此正事不辦，亂貼標籤亂扣帽子，也難怪真共諜那麼大膽。

共諜 憲兵 總統府 陳學聖

延伸閱讀

警政署前署長張四良今告別式 總統府褒揚表彰貢獻

民進黨發文附和南韓戒嚴 朱立倫：變成民主倒退黨且成世界笑話

國民黨：民進黨見獵心喜挺戒嚴 才是影響台灣聲譽禍源

王鴻薇：民進黨暴力癱瘓議事 跟尹錫悅戒嚴有什麼兩樣？

相關新聞

防自殺型無人機 陸軍戰車加裝「防護柵欄」首曝光

俄烏戰爭、以哈衝突凸顯無人機在偵察、打擊等領域的發展趨勢，國防部長顧立雄昨天視察陸軍南測中心，除了解陸軍無人機訓練中心的...

陳學聖諷民進黨只會喊抓中共同路人 總統府卻被滲透

總統府憲兵211營傳出有士官涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情報人員，有4名憲兵及通資電軍現役及退伍士官兵遭北檢起訴。前...

陸軍2025年月曆 宣示接裝海馬斯多管火箭與新型戰車

2024年即將進入尾聲， 陸軍司令部推出「2025年度形象桌曆」，首頁電繪美製M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統等新式武...

美報告：陸海警船進入金馬周邊水域次數或為歷年最高

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議（AMTI）6日發布報告指出，大陸海警在台灣離島金門、馬祖附近禁限制水...

賴總統出訪／31共機艦擾台 美艦現身南海

賴總統出訪南太友邦，昨天結束行程返抵國門。國防部統計，從周四到周五清晨為止，發現十六架次中共軍機、十三艘共艦及兩艘公務船...

總統府憲兵涉洩密中共 綠委：即刻檢討安全核可規範

國防部接獲檢舉，國軍4位士官涉嫌轉售軍中資料給中國大陸情報人員，賺取近200萬元報酬。民進黨立委陳冠廷表示，未來涉及更高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。