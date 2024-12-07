防自殺型無人機 陸軍戰車加裝「防護柵欄」首曝光

俄烏戰爭、以哈衝突凸顯無人機在偵察、打擊等領域的發展趨勢，國防部長顧立雄昨天視察陸軍南測中心，除了解陸軍無人機訓練中心的訓練進度外，軍方也首度公開在戰車上加裝防護柵欄，提升戰甲車對無人機的防護能力。

無人機在偵察、戰場監控以及攻擊等各領域的發展，從俄烏戰爭及以哈衝突中，已經對戰爭型態帶來大幅度改變，相關參戰國家及各國也著手在戰甲車丶軍用車輛的車頂、側方加裝各式柵欄，以防護自殺型無人機攻擊頂部丶車側等弱點。

國防部長顧立雄昨天前往台南視導陸軍無人機訓練中心，陸軍也首度公開展示戰甲車防護裝置，根據軍聞社公布畫面，改裝戰甲車防護裝置的M60A3戰車分別在砲塔及底盤側面、以及車長槍塔上方加裝防護柵欄，以減少自殺型無人機對戰甲車輛造成的損害。軍方強調，這類低成本、高效能的「防護柵欄」設計，可提升裝備抗擊能力。

另一方面，陸軍也展示在無人機技術應用和裝備研發上的最新成果，其中，無人機裝備以偵察與打擊能力並重，並針對未來作戰需求，進行模組化升級。實兵小組則演練模擬未來戰場情境，結合無人機偵察與指引火力打擊，展現快速反應與精確作戰能力。據了解，昨天是由中科院研製的小型攻擊型無人機，以四軸型無人機掛載不同型式的炸彈，模擬對敵方目標進行攻擊。

陸軍昨天也展示多元管理專案的進展。該項專案藉助數位化管理與智慧科技整合，從訓練、檢查、裝備監控到後勤調度，全面優化管理流程；並透過「資安機制暨軟體功能」提升數據安全與資源運用效益。