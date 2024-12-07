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美報告：陸海警船進入金馬周邊水域次數或為歷年最高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
總統賴清德進行上任後首次元首外交，出訪南太平洋友邦，外媒報導中共可能為此再發動對台軍演。（取材自中國國防部官網）
總統賴清德進行上任後首次元首外交，出訪南太平洋友邦，外媒報導中共可能為此再發動對台軍演。（取材自中國國防部官網）

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議（AMTI）6日發布報告指出，大陸海警在台灣離島金門馬祖附近禁限制水域的活動大幅增加已成為新常態，台灣必須運用更多資源來維持此一水域的禁限制規範，雙方海警更頻繁的相遇也將進一步增加導致緊張升級的機率。

美國之音報導，亞洲海事透明倡議以2020年到2024年自動辨識系統（AIS）的數據來分析大陸海警在金門、馬祖禁限制水域的巡查活動。數據顯示，大陸海警前幾年也有過很多在金門、馬祖禁限制水域的活動，但其船隻在2024年進入此一禁限制水域明顯更為頻繁。

大陸海警進入金門周邊禁限制水域最多的次數是今年的3月，這與2月中發生的大陸漁民溺斃事件後，大陸說要加強對當地水域的海警巡查說法一致；最低次數則出現在2022年6月，說明台海在這段期間的緊張程度雖高，但大陸的巡查並沒有專注在台灣離島，反而可能著重於對台灣防空識別區的空中侵擾。

報告提到，由於台海兩岸緊張自2020年以來急劇升級，當前大陸海警船進入金馬周邊水域的次數可能是歷來最高的時候，大陸海警的活動特色也在改變。

今年5月，破紀錄的11艘大陸政府船隻同時進入金門周邊水域，其中有一些船隻與大陸漁船進行了海上演練。10月，大陸海警船進入馬祖周邊禁止水域，這是大陸對封鎖台灣的軍事演習的一部分。此處應分別指共軍兩次對台軍演「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」。

報告稱，由於大陸海警在金門馬祖附近的活動更頻繁複雜，台灣將被迫擴大使用更多資源來應對並維持禁限制水域的規定。不過正如在南海及東海一樣，雙方海警更多的相遇，將不可避免的製造更多意外的緊張升級。

共軍 演習 美國 聯合利劍 金門 馬祖

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