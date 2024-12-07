快訊

當周杰倫塑膠？演唱會遭盜錄「全外流」杰威爾出手了！

不只陽台！這些公設也可補登 他賣屋多10坪、挽回800萬元

陳梅慧入選區塊鏈30大人物 XREX執行長：記得她的善良、勇敢與正義

賴總統返台 中共27機艦船台海周邊活動

中央社／ 台北7日電

總統賴清德昨天結束南太友邦訪問行程，晚間返抵台灣；國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機15架次，其中11架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘及公務船4艘，總計中共27機艦船持續在台海周邊活動。

國防部也同步公布1枚中共空飄氣球活動，於昨天下午2時20分於基隆西方92浬、高度2萬呎偵獲，之後於下午2時39分消失。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時49分至晚間7時24分，在台灣海峽中線空域偵獲中共12架次主戰機及無人機，其中8架次逾越中線。國軍另於今天上午3時17分至上午4時9分偵獲中共3架次無人機進入西南空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

南太3友邦之旅圓滿完成 賴總統、林佳龍感謝外交人員

新聞幕後／賴清德出訪謹小慎微 難得化身讀稿機

賴總統返台 空軍4架F-16V執行專機護航任務

德外交部：台海關乎德國利益 與反對黨就「對華戰略」有共識

相關新聞

防自殺型無人機 陸軍戰車加裝「防護柵欄」首曝光

俄烏戰爭、以哈衝突凸顯無人機在偵察、打擊等領域的發展趨勢，國防部長顧立雄昨天視察陸軍南測中心，除了解陸軍無人機訓練中心的...

陸軍2025年月曆 宣示接裝海馬斯多管火箭與新型戰車

2024年即將進入尾聲， 陸軍司令部推出「2025年度形象桌曆」，首頁電繪美製M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統等新式武...

美報告：陸海警船進入金馬周邊水域次數或為歷年最高

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議（AMTI）6日發布報告指出，大陸海警在台灣離島金門、馬祖附近禁限制水...

賴總統出訪／31共機艦擾台 美艦現身南海

賴總統出訪南太友邦，昨天結束行程返抵國門。國防部統計，從周四到周五清晨為止，發現十六架次中共軍機、十三艘共艦及兩艘公務船...

總統府憲兵涉洩密中共 綠委：即刻檢討安全核可規範

國防部接獲檢舉，國軍4位士官涉嫌轉售軍中資料給中國大陸情報人員，賺取近200萬元報酬。民進黨立委陳冠廷表示，未來涉及更高...

美第七艦隊現身南沙群島附近海域 挑戰台無害通過限制

美軍第七艦隊表示，勃克級飛彈驅逐艦普瑞布爾號（USS Preble）於當地時間6日在南沙群島處的南海海域活動，挑戰中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。