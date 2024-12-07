賴總統返台 中共27機艦船台海周邊活動

總統賴清德昨天結束南太友邦訪問行程，晚間返抵台灣；國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機15架次，其中11架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘及公務船4艘，總計中共27機艦船持續在台海周邊活動。

國防部也同步公布1枚中共空飄氣球活動，於昨天下午2時20分於基隆西方92浬、高度2萬呎偵獲，之後於下午2時39分消失。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時49分至晚間7時24分，在台灣海峽中線空域偵獲中共12架次主戰機及無人機，其中8架次逾越中線。國軍另於今天上午3時17分至上午4時9分偵獲中共3架次無人機進入西南空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。