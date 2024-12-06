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韓岡明：大陸採灰色作戰 「以擾逼談」迫台灣談判

中央社／ 台北6日電

退役少將、國防院副執行長韓岡明今天指出，跨海聯合作戰攻台的難度非常高，中國現階段採上百種灰色作戰方式，希望讓台灣人民失去警惕、陷入恐慌，「以擾逼談」最後脅迫台灣政府與北京談判。

政治大學國際事務學院今天下午舉行聚焦國防系列演講，主題為「中國會以何種方式『併吞』台灣」，由政大國際事務學院院長連弘宜主持，邀請國防安全研究院副執行長韓岡明主講，政大國關中心研究員李瓊莉、國防院副研究員劉蕭翔等人與會。

對於外界認為中國最有可能犯台時間落在2027年，韓岡明指出，此時間點為2027年是解放軍建軍100年，也被視為共軍已具備全面犯台的能力，且適逢中共總書記習近平第3任期結束，會希望繳出漂亮的成績單。

韓岡明表示，中國想併吞台灣是基於歷史情感、地緣戰略、半導體產業等3項因素，而中國在訴求和平統一的同時，仍然不放棄使用武力併吞台灣。

不過，韓岡明認為，習近平不想用武力併吞台灣的可能因素，在於政權恐面臨挑戰，像是武力攻台將引發國際制裁，而攻台受到天候限制，且面臨很難取得台海空優、缺乏實戰經驗等情況。

至於中國併吞台灣的可能方式，韓岡明認為有和平統一、以擾逼談、以戰逼降等3大種類。他指出，「以擾逼談」是採取灰色地帶軍事行動或是準軍事行動，在海峽中線進行火力展示來製造台灣內部恐慌，逼迫台灣政府進行談判，如果台灣政府拒絕，則「以戰逼談」。

韓岡明認為，「以戰逼降」這是最不可能選項，因為共軍全面進犯台灣，對國軍而言是最熟練的劇本，國軍已為此準備多年，對解放軍卻是最不熟悉的戰法，原因是真正進行跨海聯合作戰的難度非常高，且解放軍過去數10年間從未有過真正實戰經驗。

韓岡明表示，中國對台採取灰色作戰有上百種方式，目前台灣民眾對共軍軍演無感，使用灰色地帶作戰可讓台灣內部陷入恐慌、逼迫政府談判，以及透過「切香腸」戰術改變台海現狀，增加對台安全威脅的既成事實，循序漸進壓迫台灣生存空間，意圖達到恫嚇效果，迫使台灣政府談判。

共軍 國防院 解放軍

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