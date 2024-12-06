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顧立雄視導無人機訓練中心 戰車防護柵欄裝置曝光

中央社／ 台北6日電

國防部長顧立雄今天視導陸軍無人機訓練中心，觀摩實兵小組作戰演練模擬未來戰場情境，結合無人機偵察與指引火力打擊，展現快速反應與精確作戰能力；陸軍並展示裝設於戰甲車的無人機防護裝置，採「防護柵欄」提升裝備抗擊能力。

軍聞社報導，顧立雄今天赴台南視導陸軍無人機訓練中心，聽取任務簡報、場地介紹及靜態裝備展示，並現場觀摩實兵小組作戰演練，展現國軍科技化作戰領域的精實戰力。

顧立雄表示，無人機技術的進步，已成為現代戰爭的核心競爭力。陸軍無人機訓練中心以「人人皆能成為無人機操作手」為目標，積極推動無人機操作與戰術應用的專業訓練，充分展現國軍在智慧化戰力建設中的努力與成果。

顧立雄強調，國軍將持續推動無人機應用的全方位發展，落實國防自主目標並強化社會防衛韌性，確保國家安全與區域和平穩定。

陸軍在陳展靜態裝備時，展示多型無人機與戰甲車防護裝置，以及國軍在無人機技術應用和裝備研發上的最新成果，強調無人機裝備以偵察與打擊能力並重，並針對未來作戰需求，進行模組化升級。

軍聞社報導說明，現場展示的戰甲車防護裝置，採低成本、高效能的「防護柵欄」設計，提升裝備抗擊能力。

報導指出，實兵小組作戰演練模擬未來戰場情境，結合無人機偵察與指引火力打擊，展現快速反應與精確作戰能力。

國軍 無人機 陸軍 顧立雄

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