總統府憲兵涉洩密中共 綠委：即刻檢討安全核可規範

國防部接獲檢舉，國軍4位士官涉嫌轉售軍中資料給中國大陸情報人員，賺取近200萬元報酬。民進黨立委陳冠廷表示，未來涉及更高機密的部分，特別關係於重大基礎設施、情報、財經、資通訊事務，國防外交經手的官員或承包商，必須要有完整的背景調查。

陳冠廷指出，這起案件由中國情報人員吸收我國軍人，並藉由職務之便，以手機翻拍任職單位內公務上機密文書，以獲取不等金額的報酬，尤其發生洩密的單位，更是負責駐衛總統府府區安全的211營。

陳冠廷說，這個會期已在立法院多次質詢國防部，有關如何預防洩密的狀況，必須落實安全核可的機制，接觸機密的人員是否有其對應的安全核可，而安全核可也必須要經常性複查，除了犯罪紀錄，還必須做好是否有被外國勢力影響，是否有財務不正常等原則。

陳冠廷表示，類似的案件一而再再而三發生，絕對不能姑息，已針對國安相關法案提出修法，包含避免共諜案件輕判，設置國安專業法庭審理，以及擴大國家機密保護範圍，並提高相對應洩密刑責，未來也會繼續針對該議題質詢下去，相關立法也會與行政院全面性溝通，除了國防部，各行政部門也必須有跨部會整合準則，絕不容許類似案件再次發生。