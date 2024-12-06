美第七艦隊現身南沙群島附近海域 挑戰台無害通過限制

美軍第七艦隊表示，勃克級飛彈驅逐艦普瑞布爾號（USS Preble）於當地時間6日在南沙群島處的南海海域活動，挑戰中國大陸、台灣和越南的無害通過（innocent passage）限制。

第七艦隊表示，普瑞布爾號依據國際法在南沙群島附近的海域主張航行權和自由，行動結束後，該艦退出過度聲索區，持續在南海行動；此次航行自由的行動，意在透過挑戰中台越的無害通過原則，來捍衛國際法所載、使用海域的自由與權利。

第七艦隊的聲明指出，中台越均聲明擁有南沙群島的主權，在外國軍艦「無害通過」其領海前，需要事先告知或取得許可；第七艦隊表示，這違反國際法，片面對無害通過施加要求授權或事先通知的限制，都是非法的。

第七艦隊表示，美國在不提前通知或要求任何聲索方同意的狀態下，實施無害通過，來挑戰中台越的非法限制。

台灣的領海法要求，國外軍艦和政府船隻進入領海必須先行知會，美方認為此舉違反「聯合國海洋法公約」的無害通過規定，因此不斷挑戰台灣；美國國防部2015年的航行自由報告點名中國大陸、台灣、菲律賓和越南等13國過度聲索主權，並遭美軍挑戰。