賴總統返國前夕 31中共機艦船出海擾台

賴總統出南太友邦，將在今天結束行程返國，國安人士則再次警告中共可能發動對台軍演。國防部統計，從昨天到今天清晨為止，發現16架次中共軍機、13艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍動態，從昨（5）日清晨到今（6）日清晨6點為止，共計偵獲共機16架次、共艦13艘及公務船2艘持續在台海周邊活動，其中7架次共機曾跨越海峽中線及進入北部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時07分到下午4時57分，有9架次共軍主戰機在台海中線沿線活動。同時，從昨天上午9時07分到下午4時30分，也曾發現中共主、輔戰機4架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

另外，昨天下午3時01分到5時12分，在東部外海發現有中共艦載直升機1架起飛活動；昨天上午9時31分到中午12時56分間，則有2架中共主戰機進入我北方空域、於防空識別區內活動。