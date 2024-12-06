駐守總統府憲兵爆共諜案 國防部：主動偵辦、將加強教育

戍守總統府、有天下第一營稱號的憲兵211營傳出有士官涉及共諜案，今天遭台北地檢署起訴。國防部表示，全案是去年接獲官兵主動檢舉，隨即通報國安單位共同合作調查，並報請檢方指揮偵辦。國防部強調，將持續反情報教育，並與國安團隊合作聯防提升國家安全。

憲兵211營傳出有士官涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情報人員，有4名憲兵及通資電軍現役及退伍士官兵遭北檢起訴。

國防部指出，政戰局在去年7月間接獲官兵主動檢舉，發現陳姓退役上兵等人遭利誘，吸收現、退役官兵發展組織，即通報國安局，統合調查局及憲兵指揮部等國安團隊，實施專案調查；並於今年8月報請北檢指揮偵辦，合作偵破不法組織。

國防部說明，全案經北檢檢具事證，分別以涉犯國安法及刑法等罪責偵結起訴，現已進入司法程序。基於偵查不公開原則，相關案情國防部不予評論。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅從未停頓。陳姓等人叛國不法，勢將受國人唾棄；另為積極防制敵諜活動，國軍也將持續反情報教育，擴大全民保防宣導作為，建立國人安全意識，並與國安團隊密切合作，發揮聯防功能，共同提升國家安全韌性。