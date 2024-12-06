陸軍砲指部部慶 軍規商用目獲型無人機意外曝光
陸軍砲兵訓練指揮部日前舉行93週年部慶，陸軍新採購的軍用商規目標獲得型旋翼無人機原型機曝光。
陸軍砲兵訓練指揮部山營區上月30日舉行93週年部慶，國防部副部長徐衍璞與多國軍將領、退將出席部慶活動。位於台南的湯山營區即將於明年搬遷至永康校區。
軍媒報導這項活動時，披露與會將領共同聽取砲校人員針對現役無人機介紹，陳列裝備除現役中科院產製的魔蠍無人機外，另有型號不明的無人機同在陳展之列。
陸軍司令部則表示，這是一款軍用商規目獲型無人機原型機，具備空中監控及精確位置、即時影像回傳等功能，可提升地面部隊目標獲得能力，發揮砲兵火力支援效能。
陸軍去年起斥資5億6659萬分兩年採購72架「目獲型無人機」，今年將逐步撥交部隊使用。
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