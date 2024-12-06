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軍校新設民主學分 李文忠：更奠定軍人效忠國家與憲法

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院執行長李文忠。圖／聯合報系資料照片
國防安全研究院執行長李文忠。圖／聯合報系資料照片

國防部參謀本部日前研議，在各軍校增設「近代思想」與「人權與民主發展」課程。國防安全研究院執行長李文忠說，從近日南韓荒唐荒謬的戒嚴來看，台灣從威權走向民主，讓軍人對國家走過這個歷程的認知有更多提升，更可奠定軍人效忠中華民國與憲法的認知。

國軍大專制軍校課程將有調整，各官校通識教育將刪除「中國現代史」課程，改為「世界歷史」，另縮減國文含孫子兵法、英文課程各兩學分，用來新設「近代思想」與「人權與民主發展」課程。

對此，李文忠表示，人類知識廣泛，每人要學得知識太多，刪除中國現代史後的世界史課程，若也包含一定篇幅中國近代史的介紹，他覺得是合適的。

他進一步說，我們是中華民國，中國現代史必然會有記述，而中華民國在台灣並非民進黨獨有的論述，也應是國人的立場，若仍將自己當成中國的一部分，這是不恰當的，在世界史課程中，若仍有適當篇幅介紹中華民國的近代史，這是合適的，更換課程沒什麼不對。

李文忠指出，至於國文含孫子兵法、英文課程縮減學分的部分，「國文與中國文化是我們的根本」，但不代表要有這麼多的國文課程，年輕人要學的東西太多，是否仍需要這樣比重的國文課程？且國文不一定要古文，現在一大堆古文，讓其寫一封通順家書的國文程度，才是教育最重要的。他支持適當刪減。

至於孫子兵法固然偉大，但現代軍事專業知識如此廣泛，也值得學習，課程改為現代軍事戰略或軍事戰略專家的選讀，何嘗不可？他對選讀或必讀孫子兵法並無意見，因其中有太多歷久弭新的知識。

李文忠也說，英文對國軍養成固然重要，若職業軍人工作需要使用到大量英文，投注學分在其中自沒什麼問題。但軍士官下部隊後，若全職涯都沒使用到英文，「教這麼多英文作什麼？」何況部隊對國際友盟交流須應用的外文，另設有專精管道。

而對於國、英課程學分挪去作為「近代思想」與「人權與民主發展」課程，李文忠則表示，這要看內容，台灣從威權走向民主，從民主鞏固的角度，我們對自由民主的歷史包括人權，有一些討論是好事，若台灣原就是一個民主成熟的國家，這就不必要，但台灣是這樣走過來的，看近日南韓居然發生荒唐荒謬的戒嚴，他認為讓軍人對國家走過這個歷程的認知有更多提升，更可讓官兵成為效忠中華民國、憲法與國家的軍人。　

李文忠 軍人

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