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【重磅快評】台灣哈美 小心惹麻煩上身

聯合報／ 主筆室
台灣無償援助捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭，第一批飛彈最近透過美國管理汰除武器的「全球倉庫」系統轉交。圖／聯合報系資料照片
台灣無償援助捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭，第一批飛彈最近透過美國管理汰除武器的「全球倉庫」系統轉交。圖／聯合報系資料照片

哈美是台灣生存不得不然，但分寸得拿捏好，不是唯老美馬首是瞻，避免迎合老美之餘卻惹麻煩上身，無故多了敵對國。

台灣中、低空防衛以美國雷神公司的鷹式飛彈為主力，服役時間超過六十年，最近已開始除役、換裝。第一批剛除役的十五組六連裝的鷹式飛彈，最近透過美國管理汰除武器的「全球倉庫」系統轉交烏克蘭，毫無疑問要用來打俄羅斯的軍事目標，不意外引發俄羅斯總統普丁憤怒，日前在濱黑海的城市索奇一個公開場合罕見的批評台灣。

印象所及這是近年普丁罕見批評台灣。普丁話不長，甚至談不上是批評，只能算是酸兩句罷了；普丁說，台灣就像烏克蘭，偶而會鬧事。普丁的話必須先知道台灣移轉鷹式飛彈給烏克蘭，且試射效果不錯，這樣才知道普丁說什麼；若不是，只覺得普丁為什麼提台灣，而且話不重，點到為止。

台灣的鷹式飛彈維護及操作是雷神公司售出鷹式飛彈國家的優等生，防禦率幾乎是滿分；交給烏克蘭的飛彈，烏克蘭的回應是「棒極了」，雖然已除役，但在烏克蘭的中低空防禦有絕對補強作用，雖然還沒用來對俄羅斯攻擊，但誰都知道這批飛彈的攻擊目標。

俄羅斯的回應就他們看來是不痛不癢，只是說「我知道有這事」而已，但台灣可輕鬆不起來，台灣只轉讓十五組鷹式飛彈，但雷神已停產的鷹式飛彈共生產四萬組，換句話說俄羅斯可能把四萬組的任一組都算是台灣轉讓的，萬一真被攻擊，可以都找台灣算帳。

當然，俄羅斯未必如此不講道理，但國際上的強權競爭不必動刀動槍射飛彈，有時只是一句話就能毀掉對手一個巨大產業，最近再次的「拒用新疆棉花」事件是例子。

新疆棉花是全球品質最好的棉花，三年前第一次發生拒用，只攻擊新疆棉花是遭剝奪人權的奴工生產，就大幅斷了新疆棉花銷售市場，最近再次的新疆棉花事件，則是施壓國際頂級平價棉衫生產商保證產品原料沒用新疆棉花，如此僅是動嘴，這些巨大的棉衫產業關了原料廠，也關了製衣業，各大城市棉衫名品店紛紛關門下市，只是言語策動，新疆棉花產業枯萎了。

俄羅斯會不會找台灣算鷹式飛彈的帳？不知道，但台灣得往壞處想，預作準備。

俄羅斯 台美關係 美國 飛彈

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