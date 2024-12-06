總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣公務機密給中共 涉貪汙收賄184萬元4人起訴

「天下第一營」憲兵211營，戍守總統府維安，竟涉嫌賣公務情資給中共，中士退伍的憲兵賴重宇等4名士官兵，涉用手機翻拍公務機密賣給中共，賺取共184萬元不法所得。台北地檢署今偵結，依貪汙收賄罪嫌起訴4人。

「鐵衛營」憲兵211營，負責總統府為安，國防部日前接獲官兵檢舉，同袍涉用手機翻拍公務機密賣給中共，基隆憲兵隊、國家安全維護工作站分析金流，查出賴重宇等4人涉賣軍中機密。憲兵賴重宇2015年8月間入伍，於2023年11月20日中士退伍。資通電軍陳文豪2017年12月間入伍，於2023年7月上兵退伍。憲兵黎育爾2018年6月間入伍，於2024年2月1日中士退伍。憲兵林裕凱2021年8月間入伍，於2024年8月間下士停役。4人涉案均羈押中。

起訴指出，賴重宇、陳文豪涉從2021年底至2022年初，陸續透過通緝中的民間人士黃姓被告，遭中共情工人員吸收，從2022年4月起，由陳文豪用手機翻拍單位上公務應秘密文書，轉傳給賴，賴在轉給黃或中共情工人員。去年3、4月間起至同年8月間，陳文豪用化名，探詢其他同袍有無意願提供軍中資料賺取報酬後，將現役軍人聯繫方式轉給賴，賴再傳給黃或中共人員。幸好其他現役軍人拒絕而未遂。

檢方指出，賴、陳可視提供軍中資料的「機敏程度」，聯繫現役軍人「人數」獲取不等金額報酬。賴重宇在2022年10月31日調離原單位前，涉以手機翻拍單位公務上應秘密文件，轉給情資中共情工人員，並引介同單位的黎育爾接下他的工作，繼續翻拍應秘密文件，黎育爾退伍後令引介林裕凱以相同手法翻拍文件；賴、黎、林可視翻拍的軍中資料機敏程度獲取不同報酬。

檢方今偵結，4人均依貪汙公務員違背職務收受賄賂罪，及違反國家安全法為大陸地區洩漏、交付關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄等罪；賴、陳又涉犯為大陸地區刺探或收集公務上應秘密文書、電磁紀錄未遂罪，依法起訴。

檢方計算，賴重宇收受46萬元、陳文豪45萬元、黎育爾66萬4100元、林裕凱26萬5900，4人不法所得共計184萬元，犯罪所得見請依法沒收或追徵其價額。