賴總統即將返台 中共31機艦船台海周邊活動
總統賴清德將於今天完成出訪，晚間返抵台灣；國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機16架次，其中7架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦13艘及公務船2艘，總計中共31機艦船持續在台海周邊活動。
國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時7分至下午4時57分，在台灣海峽中線空域偵獲中共9架次主戰機。國軍另於昨天上午9時7分至下午4時30分偵獲中共4架次主、輔戰機，逾越海峽中線延伸線進入西南空域。
國軍於昨天上午9時31分至中午12時56分，在北部空域偵獲中共2架次主戰機，並在昨天下午3時1分至下午5時12分於東部空域偵獲1架直升機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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