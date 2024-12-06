賴總統即將返台 中共31機艦船台海周邊活動

「看海的日子」，海巡最懂。海巡設備、裝備、行政電子化提升很重要。與其紙上談兵，資深記者洪哲政深入海巡部隊，與海巡一起看海，找出人力資源、海岸巡防安全等各面向的現狀，反映海巡心聲。 「我是海巡」分上、下兩篇，寫給所有曾經擔任海巡的你，以及，關心海巡的你們。

2024-12-06 07:30